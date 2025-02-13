Ini Pekerjaan dan Jabatan Mentereng Caroline Riady, Cucu Konglomerat yang Pulang Kerja Naik Helikopter

JAKARTA - Ini Pekerjaan dan jabatan mentereng Caroline Riady, cucu konglomerat yang pulang kerja naik Helikopter menarik diketahui. Caroline meraih gelar Bachelor of Arts bidang Pendidikan Dasar dan Pengajaran dari Wheaton College di Wheaton, Illinois, Amerika Serikat pada 2004.

Karier Caroline sebagai dosen UPH bertahan selama enam tahun. Setelah itu, dirinya terjun ke bisnis keluarga melalui divisi kesehatan Lippo Group dengan bekerja sebagai Chief Executive Officer Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (12/2/2025), Okezone telah merangkum pekerjaan dan jabatan mentereng Caroline Riady, sebagai berikut.

1. Profil dan Pekerjaan Caroline Riady



Carol lahir 11 Desember 1983 dan merupakan cucu dari konglomerat Indonesia, Mochtar Riady, pendiri grup Lippo. Ia merupakan bagian dari generasi muda keluarga Riady yang terlibat dalam bisnis keluarga. Caroline saat ini menjabat sebagai Deputy CEO di PT Lippo Karawaci Tbk, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Lippo Group.

Caroline Riady dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan berdedikasi dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia juga aktif dalam berbagai inisiatif untuk memodernisasi dan memperluas portofolio bisnis Lippo Group, termasuk di sektor properti, kesehatan, dan teknologi.