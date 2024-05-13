JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usahanya, PT Megapratama Karya Persada (MKP) akan melepas saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) dengan nilai fantastis.
Dalam keterbukaan informasi, Senin (13/5), PT Megapratama Karya Persada berencana menjual 1.352.637.000 saham SILO kepada Sight Investment Company Pte Ltd.
Hal ini ditetapkan dalam perjanjian penjualan saham bersyarat (PPJB).
“Total nilai keseluruhan rencana transaksi berjumlah Rp3,85 triliun,” tulis Corporate Secretary LPKR, Ratih Safitri, Senin (13/5/2024).
Ratih mengungkapkan transaksi ini akan membawa dampak positif bagi kinerja keuangan LPKR, selaku entitas induk PT Megapratama Karya Persada.
Diketahui MKP juga merupakan induk dari SILO dengan komposisi kepemilikan sebesar 6,44 miliar atau 49,57% per 30 April 2024. Sementara LPKR menguasai penuh 100% saham MKP.