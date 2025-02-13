Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Solusi Integrasi Hutan dan Sawit yang Berkelanjutan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |11:01 WIB
Begini Solusi Integrasi Hutan dan Sawit yang Berkelanjutan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Muchamad Saparis Soedarjanto di ICOPE 2025. (Foto: Okezone.com/Kemenhut)
A
A
A

BALI - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mencari solusi terbaik untuk masa depan industri kelapa sawit Indonesia. Kemenhub menyadari bahwa dalam pengelolaan hutan dan industri memiliki keterkaitan yang erat dan perlu diintegrasikan dengan baik. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Muchamad Saparis Soedarjanto mengatakan, lebih dari 95% kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, hutan Indonesia tak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga energi dan bahan pangan. Namun, perkembangan industri, terutama perkebunan sawit, menuntut perhatian serius. 

“Hutan dan sawit harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap yang saling mendukung,” jelas Saparis, dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) Series 2025 Day 2 di Bali Beach Convention, Bali, Kamis (13/02/2025).

1. Hubungan Hutan dan Perkebunan Sawit 

Dengan pertumbuhan budidaya sawit yang mencapai 1,25% per tahun, kebutuhan mendesak akan keseimbangan ekologis semakin nyata. Oleh karena itu, artinya hutan dan perkebunan sawit tidak dapat dipisahkan. 

“Keduanya harus menjadi bagian dari lanskap yang harmonis, berkontribusi pada ekonomi lokal tanpa mengorbankan lingkungan,” tambahnya. 

2. Solusi Kemenhut

Dirinya pun mendorong transisi dari pengelolaan berbasis kayu menuju model berbasis masyarakat, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menjaga keberlanjutan. Perubahan kebijakan diperlukan agar hutan dan hasil non-kayu bisa dikelola secara berkelanjutan. 

“Paradigma pengelolaan harus bergeser dari berbasis kayu menjadi berbasis masyarakat,” tegasnya.

 

