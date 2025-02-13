Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi PSN, Kapan Roadmap Bioetanol Disusun?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |16:41 WIB
Jadi PSN, Kapan Roadmap Bioetanol Disusun?
Jadi PSN, Kapan Roadmap Bioetanol Disusun? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran mengatakan, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri. 

“Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

1. Alasan Roadmap Bioetanol Terstruktur

Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. 

”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya. 

Ketiadaan roadmap, kata Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” katanya.

2. Mengatur Regulasi Harga

Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras. 

“Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” katanya.

Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat. “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti PSN. Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujarnya.

 

1 2
