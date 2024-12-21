Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengembangan Bioetanol Harus dengan Harga Terjangkau, Ini Alasannya

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |06:08 WIB
Pengembangan Bioetanol Harus dengan Harga Terjangkau, Ini Alasannya
Pengembangan Bioetanol dengan Harga Terjangkau (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan bioetanol harus dilakukan untuk mendukung transisi energi. Hanya saja, dalam kondisi penciptaan pasar seperti sekarang, harga jual bioethanol harus terjangkau masyarakat.

“Dengan meningkatnya tuntutan peduli lingkungan yang kuat, pengembangan bioetanol harus tetap dilakukan. Tetapi, marketnya harus dicari dulu. Nah, dalam kondisi creating market, salah satunya adalah dengan harga yang terjangkau masyarakat. Kalau harga bioetanol terlalu mahal, lama-lama masyarakat kosong. Tak ada yang mau beli,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Tauhid, Pemerintah harus berkorban. Selain meniadakan pajak etanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar nabati (BBN), Pemerintah juga bisa memberikan subsidi dan berbagai insentif agar harga bioetanol terjangkau.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar bioetanol, kata Tauhid, adalah dengan mendorong lingkungan bisnis menggunakan BBN tersebut. Tauhid mencontohkan, jika perusahaan ingin memperoleh sertifikat ESG, maka kendaraan operasional harus menggunakan bioetanol. Menurutnya, cara itu akan mendorong penggunaan bioetanol sehingga pasarnya akan membesar.

Tauhid juga mendukung perlunya diversifikasi bahan baku. Upaya tersebut bisa dilakukan, agar bioetanol juga bisa diproduksi dengan harga jual yang terjangkau. ”Bisa saja diversifikasi, asal perhitungan ekonominya masuk. Selain itu, pabrik etanolnya tidak jauh dari lahan bahan baku sehingga biaya transportasi juga bisa ditekan,” katamya.

Pemerintah memang menyatakan keseriusan dalam pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Selain memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai, upaya juga dilakukan melalui penekanan harga produksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192085//asuransi-rRdg_large.png
Industri Asuransi Lirik Proyek Energi Baru Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192083//bobibos-fqbe_large.jpg
Produksi Massal Bahan Bakar Nabati di Timor Leste, Bobibos Kembali ke RI jika Diminta Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192082//bobibos-1ER3_large.jpg
Jerami Jadi BBM, Bobibos Didukung Timor Leste: Kelola 25 Ribu Hektare Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191878//bbm_pertamina-qCEc_large.jpg
Mobil Tangki BBM Pertamina Berhasil Tempuh Jalur Darat Masuki Takengon Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191570//biodiesel-VZuC_large.jpg
Alokasi Biodiesel 2026 Sebesar 15 Juta KL, Hemat Devisa Rp139 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191568//pertamina-PahN_large.jpg
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement