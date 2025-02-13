Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran dari Proyek Tak Jelas Akan Ubah Negara Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |22:49 WIB
Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran dari Proyek Tak Jelas Akan Ubah Negara Indonesia
Presiden Prabowo soal Efisiensi Anggaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengelolaan dan penghematan keuangan negara dari program yang tak jelas akan digunakan untuk membiayai insiatif yang lebih strategis dan menyentuh kesejahteraan rakyat lebih luas.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara secara virtual di forum internasional World Government Summit 2025, yang digelar di Dubai. Prabowo menyampaikan keynote speech-nya pada Kamis (13/2/2025).


1. Pemerintah hemat Rp327 Triliun


Dia menyebut bahwa pemerintah bisa menghemat sekitar USD20 miliar atau sekitar Rp 327 triliun, yang setara dengan sekitar 10% dari anggaran tahunan. 

“Melalui pengelolaan anggaran negara yang cermat, kami telah menghemat lebih dari US$20 miliar, setara dengan sekitar 10% dari anggaran tahunan kami,” jelas dia.

“Penghematan yang dialokasikan untuk proyek dan program tanpa strategi yang jelas ini sekarang akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342/rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184131/dirut_pln-59hX_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184088/prabowo_subianto-gqJ2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183031/prabowo_subianto-5MB6_large.jpg
Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826/prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement