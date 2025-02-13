Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Konglomerat Prajogo Pangestu yang Punya Harta Rp523,2 Triliun

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |07:24 WIB
Sumber Kekayaan Konglomerat Prajogo Pangestu yang Punya Harta Rp523,2 Triliun
Sumber Kekayaan Konglomerat Prajogo Pangestu yang Punya Harta Rp523,2 Triliun (Foto: Barito)
JAKARTA - Prajogo Pangestu adalah seorang konglomerat yang menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Dia memiliki banyak sumber penghasilan yang kini berperan penting dalam perekonomian Indonesia.
Prajogo Pangestu selaku pemilik Grup Barito Pacific menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2025 dan menduduki peringkat 58 dalam daftar orang terkaya di dunia. 
Dikutip dari Forbes real time billionaires, Jakarta, Selasa (11/2/2025), harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD32,1 miliar atau setara Rp523,2 triliun (kurs Rp16.300 per USD). 
Kekayaan tersebut merupakan hasil dari bisnis yang telah ditekuninya dalam sektor petrokimia, energi, dan investasi yang dibangunnya selama bertahun-tahun. Berikut sumber harta kekayaan Prajogo Pangestu.

Berikut sumber terbesar Harta Kekayaan Prajogo Pangestu 

1. PT Barito Pacific Timber 

PT Barito Pacific Timber didirikan  pada tahun 1979 menjadi salah satu sumber kekayaan terbesar bagi Prajogo Pangestu. Perusahaan ini awalnya berfokus pada sektor perkayuan, namun kemudian keterlibatannya dalam bisnis kayu dikurangi. Lalu pada tahun 2007, perusahaan ini berganti nama menjadi Barito Pacific.

2. PT Chandra Asri Petrochemical 

Merupakan perusahaan petrokimia yang telah diakuisisi sebanyak 70% sahamnya oleh Barito Pacific. Pada tahun 2011, Chandra Asri melakukan penggabungan dengan Tri Polyta Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

 

