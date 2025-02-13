Harta Kekayaan Pengusaha dan Investor Rudy Salim

JAKARTA - Harta kekayaan pengusaha dan investor Rudy Salim. Rudy Salim merupakan seorang pengusaha, investor dan juga sebagai pendiri dari perusahaan Prestige Corp, yaitu sebuah perusahaan induk multiindustri terkemuka di Indonesia.

Rudy lahir di Jakarta pada 24 April 1987, ia juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan kerap dijuluki sebagai crazy rizh. Julukan tersebut bukan hanya sekedar panggilan, sebab Rudy mempunyai berbagai bisnis lainnya, salah satunya adalah Rudy merupakan CEO Prestige Motocars, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam jual beli mobil mewah.

Diketahui bahwa total harta kekayaan Rudy Salim diperkirakan mencapai Rp143 miliar pada 2022. Adapun total kekayaan tersebut berasal dari lini bisnis Rudy yang tersebar diberbagai sektor, berikut ini sumber harta kekayaan pengusaha dan investor Rudy Salim:

1. Prestige Image Motorcars

Prestige Image Motorcars merupakan salah satu sumber harta kekayaan Rudy, yaitu sebuah perusahaan otomotif dan masih dalam naungan Prestige Corp. Selain itu, Prestige Motorcars yang dimiliki Rudy juga mempunyai peran besar dalam kehadiran mobil listrik di Indonesia. Adapun jenis mobil yang ditawarkan sangat beragam seperti Rolls Royce, Tesla, Ferrari, Porsche, bahkan Lamborghini.

2. Excel Trade Indonesia

Ini merupakan bisnis Rudy sebelum ia terjun ke dalam bisnis otomotif seperti saat ini. Ia mendirikan Excel Trade Indonesia, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman dengan cicilan yang rendah. Diketahui omzet perusahaan ini mencapai Rp1 miliar per bulannya. Bisnis ini kemudian berkembang sangat pesat ketika platform Kaskus sedang naik daun.

3. RANS Nusantara FC

Tidak hanya berbisnis dibidang otomotif dan finansial saja, Rudy bersama sahabatnya yang saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden Generasi Muda dan Pekerja Seni yaitu Raffi Ahmad, bersama-sama mengakuisisi salah satu klub bola Indonesia yaitu Cilegon FC yang kemudian berganti nama menjadi Rans Nusantara FC.

Diketahui Rudy turut memberikan penanaman modalnya kepada RANS Nusantara FC sebesar Rp300 miliar. Tidak hanya klub sepakbola saja, Rudy bersama Raffi juga kembali bekerja sama untuk mengembangkan bisnis olahraganya di bidang basket melalui RANS PIK Basketball.

4. Bisnis Kuliner

Rudy juga memiliki beberapa usaha di bidang kuliner, seperti Mango Bomb, yaitu usaha minuman jus mangga yang kembali bekerja sama dengan Raffi Ahmad. Kemudian Cherie, sebuah bisnis F&B kue croissant, Take a Bite (usaha cafe dan resto), Maze Market (bisnis perbelanjaan dan kuliner), Kastera Castella (usaha bisnis kue dengan Luna Maya).

5. Industri Hiburan

Tidak puas dengan bisnis di otomotif, finansial, olahraga dan kuliner. Rudy juga mempunyai beberapa usahanya di bidang industri hiburan. Melalui perusahaannya yaitu Prestige Corp, Rudy telah berinvestasi di berbagai kanal YouTube milik beberapa artis Indonesia, seperti Sule Production, Leslar Entertainment, PT Dektos Corbuzier, dan juga Red Magician Digital Company atau Pesulap Merah.

Dengan berbagai bidang bisnis yang cukup luas, Rudy Salim berhasil membangun kekayaan yang signifikan di berbagai industri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)