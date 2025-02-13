Cara Tarik Investor Asing untuk Investasi di RI

JAKARTA - Indonesia Economic Summit (IES) 2025 atau forum ekonomi berskala internasional akan digelar pekan depan. Di mana acara ini untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



1. Bahas Strategi untuk Navigasi Tantangan Global

Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid, mengatakan acara ini dirancang sebagai wadah bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk membahas strategi konkret dalam menavigasi tantangan global seperti investasi, manufaktur, energi berkelanjutan, talenta, inovasi, keuangan.



“Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan kemitraan yang erat lintas sektor. Keselarasan kebijakan publik, swasta dan masyarakat menjadi kunci tercapainya pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” tutur Arsjad di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

2. Jadi Wadah untuk Pertumbuhan Ekonomi



Pihaknya komitmen sebagai penghubung strategis antara swasta, pemerintah dan mitra global. Langkah awal dalam merealisasikan komitmen ini diwujudkan melalui IES 2025.