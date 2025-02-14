BPOM Pastikan Kualitas Produksi Industri Olahan Susu

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memastikan kualitas produksi industri pangan. Untuk memastikan kualitas pangan, BPOM mengecek pabrik PT Kian Mulia Manunggal anak usaha PT Tempo Scan Pacific Tbk.

Selama ini, PT Tempo Scan Pacific Tbk berkomitmen untuk mendukung pemenuhan gizi anak Indonesia melalui produk susu yang diproduksi di dalam negeri.

1. Swasembada Susu

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mendukung program pemerintah khususnya Swasembada Pangan Susu untuk pemenuhan Nutrisi anak Indonesia. Dia mengatakan, untuk mencapai swasembada susu, perlu ditingkatkan kemampuan industri secara holistik dari hulu sampai hilir.

"Pada bagian hulu peningkatan produksi susu segar dengan peningkatan jumlah populasi sapi perah di Indonesia. Sedangkan pada bagian intermediary dan bagian hilir, kesiapan industri pengolahan susu juga perlu didukung agar semakin siap untuk mengolah hasil produksi susu segar yang meningkat tersebut untuk menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak dan konsumen Indonesia dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia serta tercapai swasembada sesuai sasaran Pemerintah," kata dia, Jumat (14/2/2025).

2. Pabrik Pengolahan Susu

Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala Badan POM berkesempatan untuk melihat fasilitas pengolahan susu PT. Kian Mulia Manunggal dan memastikan bahwa proses produksi susu vidoran telah memenuhi standar untuk menjaga kualitas nutrisi & gizi, mulai dari penerimaan bahan baku susu dan bahan- bahan lainnya hingga tahapan pemrosesan akhir.

Sebagai industri pengolahan susu, Tempo Scan melalui anak perusahaannya PT. Kian Mulia Manunggal dan PT. Polari Limunusainti berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah khususnya swasembada pangan susu, melalui pengolahan susu bubuk dan susu cair yang berkualitas.