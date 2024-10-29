Beredar Anggur Muscat Diduga Tercampur Bahan Berbahaya, DPR Minta BPOM Turun Tangan

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia soal peredaran anggur shine muscat yang diduga tercampur bahan berbahaya residu pestisida

Permintaan dilayangkan Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan BPOM di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024). Irma menerima kabar bahwa anggur shine muscat memiliki kandungan berbahaya.

"Ada informasi yang terkait yang namanya anggur muscat itu, itu enggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya," kata Irma.

Mendapat informasi itu, Irma mengaku telah meminta konfirmasi kepada Deputi Penindakan BPOM Rizkal. Namun, dia tidak puas dengan jawaban Rizkal.

"Saya tanya Riskal, kenapa bisa kok BPOM enggak bergerak. Kata Riskal, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari karantina. Kalau saya bilang nih Rizkal goblok nih. Bukan itu jawaban Rizkal," kata Irma.

"Jawabannya itu kamu harus berkoordinasi dengan mereka, kamu koordinasi sama mereka. Ya ini ada begini nih, ini bagaimana nih tindak lanjutnya. Jangan cuma ngomong ini menurut Thailand, menurut Malaysia begini-begini, itu bukan kerja kamu namanya itu, kamu enggak kerja itu," katanya.

Menurutnya, BPOM harus berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia. Apalagi, kata dia, anggur shine muscat memiliki kandungan berbahaya.

"Koordinasi dengan mereka, dengan Badan Karantina. Katanya itu sangat berbahaya loh anggur itu, karena kan tadi kamu sampaikan ke saya bahwa bahan berbahaya itu luar biasa itu. Kok bisa beredar di supermarket-supermarket?" ucap Irma.

"Ya kalau saya dari Komisi IX enggak bisa tangan saya langsung ke karantina karena itu bukan mitra saya, ya saya pasti ke kamu, pasti ke anda. Nah harus cari tahu," tegasnya.