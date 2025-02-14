Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Jual Stasiun Whoosh Halim, Berapa Harganya?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |16:35 WIB
KCIC Jual Stasiun Whoosh Halim, Berapa Harganya?
KCIC Jual Stasiun Whoosh Halim, Berapa Harganya? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan melepas hak penamaan atau naming rights stasiun Whoosh Halim dalam waktu dekat, sehingga penamaan Stasiun Whoosh Halim akan ditentukan oleh pemegang hak naming rights.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya telah melakukan gathering kepada para calon investor yang siap membeli hak penamaan sejumlah stasiun Whoosh. Saat ini telah didapatkan setidaknya ada 2 calon investor yang berminat untuk membeli naming rights stasiun Halim.

"Kalau untuk Halim, sudah banyak ya, karena sebelumnya kita juga sempat melakukan gathering dengan para investor atau juga mitra. Nah ini ada banyak, baik itu ada dari transportasi, kemudian juga ada dari perusahaan retail, ada juga perumahan," ujarnya di Stasiun Halim, Jumat (14/2/2025).

1. Calon Investor Stasiun Whoosh Halim

Namun demikian, Eva mengaku belum bisa untuk mendetailkan lebih lanjut terkait calon investor yang akan membeli hak penamaan stasiun Whoosh Halim. Hal ini karena KCIC masih mempertimbangkan harga yang paling baik untuk mendapatkan naming rights stasiun Whoosh Halim.

"KCIC sebagai operator dan juga tim komersial kami, ada 2 perusahaan yang sudah tertarik, namun kita akan ambil yang paling baik nilainya," tambah Eva.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement