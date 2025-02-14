KCIC Jual Stasiun Whoosh Halim, Berapa Harganya?

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan melepas hak penamaan atau naming rights stasiun Whoosh Halim dalam waktu dekat, sehingga penamaan Stasiun Whoosh Halim akan ditentukan oleh pemegang hak naming rights.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya telah melakukan gathering kepada para calon investor yang siap membeli hak penamaan sejumlah stasiun Whoosh. Saat ini telah didapatkan setidaknya ada 2 calon investor yang berminat untuk membeli naming rights stasiun Halim.

"Kalau untuk Halim, sudah banyak ya, karena sebelumnya kita juga sempat melakukan gathering dengan para investor atau juga mitra. Nah ini ada banyak, baik itu ada dari transportasi, kemudian juga ada dari perusahaan retail, ada juga perumahan," ujarnya di Stasiun Halim, Jumat (14/2/2025).

1. Calon Investor Stasiun Whoosh Halim

Namun demikian, Eva mengaku belum bisa untuk mendetailkan lebih lanjut terkait calon investor yang akan membeli hak penamaan stasiun Whoosh Halim. Hal ini karena KCIC masih mempertimbangkan harga yang paling baik untuk mendapatkan naming rights stasiun Whoosh Halim.

"KCIC sebagai operator dan juga tim komersial kami, ada 2 perusahaan yang sudah tertarik, namun kita akan ambil yang paling baik nilainya," tambah Eva.