Erupsi Gunung Ibu, Kemenhub Tutup Sementara Bandara Kuabang Kao

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |21:47 WIB
Erupsi Gunung Ibu, Kemenhub Tutup Sementara Bandara Kuabang Kao
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara operasional Bandar Udara Kuabang Kao (KAO) setelah terjadinya letusan Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara pada 13 Februari 2025 kemarin. 


1. Untuk Jaga Keselamatan Penumpang


Bandar Udara Kuabang Kao ditutup mulai 14 Februari 2025 pukul 09.38 Waktu Indonesia Timur (WIT) sampai besok 15 Februari 2025 pukul 10.00 WIT. 

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado Ambar Suyoko  menyatakan bahwa penutupan Bandar Udara Kuabang Kao demi menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, karena terdampak sebaran abu vulkanik. 

Adapun bandar udara di sekitarnya seperti Bandar Udara Sultan Babullah, Bandar Udara Buli, Bandar Udara Marimoi tidak terdampak erupsi Gunung Ibu dan bandara tetap beroperasi. 

"Untuk bandar udara disekitarnya tetap dibuka karena tidak terdampak, hanya saja beberapa maskapai memilih untuk melakukan cancel flight," ujar Ambar dalam keterangan resmi, Jumat (14/2/2025). 

 

1 2
