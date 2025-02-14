Dahsyatnya MNC Bank Hadir Malam Ini! Rebut Grand Prize serta Jutaan Hadiah Menarik Lainnya, Pukul 21.00 WIB Live di iNews

JAKARTA - Malam ini, Dahsyatnya MNC Bank menghadirkan hiburan spektakuler sekaligus kesempatan istimewa bagi para nasabah untuk meraih hadiah luar biasa.

Acara ini juga menjadi momen emas bagi nasabah MNC Bank untuk mendapatkan beragam hadiah menarik. Selain itu, perayaan spesial ini turut menandai peluncuran tampilan baru aplikasi MotionBank serta Tabungan Motion Cuan, layanan inovatif yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih praktis dan menguntungkan.

Di Dahsyatnya MNC Bank akan dimeriahkan penampilan spesial dari GAC (Gamaliel, Audrey, Cantika) trio berbakat dengan suara khas dan aransemen musik yang selalu segar, tampil membawakan lagu-lagu terbaik mereka dan dan Maysha Jhuan, yang siap menghibur dengan suara merdu dan aksi panggung yang luar biasa.

Tidak ketinggalan quiz interaktif yang bisa Anda ikuti langsung dari rumah, serta pengundian Tabungan Dahsyat dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah! Dan yang paling ditunggu-tunggu, hadiah utama Grand Prize Hyundai Stargazer dan Toyota Fortuner untuk para pemenang yang beruntung.

Dipandu oleh Amanda Zevanya dan Robby Purba, jangan sampai Anda melewatkan malam yang penuh kemeriahan ini. Saksikan Dahsyatnya MNC Bank, malam ini pukul 21.00 WIB, LIVE hanya di iNews!

(Dani Jumadil Akhir)