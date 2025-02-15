Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI: 19 Perusahaan Aset Jumbo Antre IPO

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |13:28 WIB
BEI: 19 Perusahaan Aset Jumbo Antre IPO
IPO BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 19 perusahaan beraset skala besar berada dalam antrean (pipeline) akan melangsungkan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia.


1. 19 Perusahaan Aset Besar Jumbo


Sebanyak 19 perusahaan itu masuk kategori beraset skala besar dengan aset di atas Rp250 miliar, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017.


Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan secara total terdapat 20 perusahaan dalam antrean akan melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia.


“Dalam antrean itu, sebanyak 19 perusahaan beraset skala besar dan satu perusahaan beraset skala menengah antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar,” ujarnya di Jakarta dikutip Antara, Sabtu (15/2/2025)..

2. Sektor pada Antrean IPO


Dari sisi sektor, dalam antrean IPO terdapat sebanyak enam perusahaan sektor barang konsumen primer, empat perusahaan sektor industri, dan tiga perusahaan sektor energi.


Kemudian, tiga perusahaan sektor kesehatan, dua perusahaan sektor barang baku, satu perusahaan sektor keuangan, dan satu perusahaan sektor transportasi & logistik.
Sampai 14 Februari 2025, telah tercatat delapan perusahaan yang melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia, dengan dana dihimpun mencapai Rp3,70 triliun.

 

