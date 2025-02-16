Harta Kekayaan Masih Banyak, Alasan Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan

JAKARTA - Deddy Corbuzier sosok terkenal di dunia hiburan, kini resmi ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Pertahanan yang membidangi komunikasi sosial dan publik. Sejak pengangkatannya, Deddy Corbuzier banyak menerima komentar miring terkait jabatannya dan terkait gaji yang akan diterima oleh Deddy Corbuzier sebagai staf khusus.

Deddy Corbuzier lantas membuat video di akun instagram pribadinya @mastercorbuzier, untuk merespon komentar-komentar negatif yang diberikan oleh netizen kepadanya.

Berikut penjelasan dari isi video tersebut.

1. Tolak Gaji Sebagai Staf Khusus Menhan

Deddy Corbuzier dengan tegas mangatakan bahwa ia tidak akan menerima gaji selama menjadi staf khusus Menhan. Ia hanya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakannya menjalankan tugas yang dia dapati dengan baik.

Penolakan gaji tersebut dengan alasan, bahwa dirinya masih memiliki penghasilan lain yang cukup dari usaha nya maupun job-job lain sebagai artis sekaligus content creator. Sehingga ia tidak membutuhkan gaji tersebut dan merasa lebih baik jika diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

"Saya tahu saya tidak membutuhkan itu, saya juga tahu masyarakat lebih membutuhkan, dan kalau soal gaji atau bantuan, saya banyak membantu orang, tapi tidak saya kontenkan," kata Deddy Corbuzier.

"Net worth saya masih tinggi, masa masalah efisiensi yang kena saya doang? But okay, sure, i know why lah," ujar Deddy Corbuzier.

Dengan begitu, Deddy Corbuzier mengajak publik untuk tidak perlu khawatir terkait isu yang ia terima dari masyarakat.

"Saya tidak akan mengambil gaji atau materi apa pun yang sifatnya untuk saya pribadi, santai saja ya, teman-teman," ucap Deddy Corbuzier di akun Instagram @mastercorbuzier.