Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Masih Banyak, Alasan Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |07:18 WIB
Harta Kekayaan Masih Banyak, Alasan Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan
Harta Kekayaan Deddy Corbuzer (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier sosok terkenal di dunia hiburan, kini resmi ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Pertahanan yang membidangi komunikasi sosial dan publik. Sejak pengangkatannya, Deddy Corbuzier banyak menerima komentar miring terkait jabatannya dan terkait gaji yang akan diterima oleh Deddy Corbuzier sebagai staf khusus.

Deddy Corbuzier lantas membuat video di akun instagram pribadinya @mastercorbuzier, untuk merespon komentar-komentar negatif yang diberikan oleh netizen kepadanya.

Berikut penjelasan dari isi video tersebut.

1. Tolak Gaji Sebagai Staf Khusus Menhan

Deddy Corbuzier dengan tegas mangatakan bahwa ia tidak akan menerima gaji selama menjadi staf khusus Menhan. Ia hanya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakannya menjalankan tugas yang dia dapati dengan baik.

Penolakan gaji tersebut dengan alasan, bahwa dirinya masih memiliki penghasilan lain yang cukup dari usaha nya maupun job-job lain sebagai artis sekaligus content creator. Sehingga ia tidak membutuhkan gaji tersebut dan merasa lebih baik jika diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

"Saya tahu saya tidak membutuhkan itu, saya juga tahu masyarakat lebih membutuhkan, dan kalau soal gaji atau bantuan, saya banyak membantu orang, tapi tidak saya kontenkan," kata Deddy Corbuzier.

"Net worth saya masih tinggi, masa masalah efisiensi yang kena saya doang? But okay, sure, i know why lah," ujar Deddy Corbuzier.

Dengan begitu, Deddy Corbuzier mengajak publik untuk tidak perlu khawatir terkait isu yang ia terima dari masyarakat.

"Saya tidak akan mengambil gaji atau materi apa pun yang sifatnya untuk saya pribadi, santai saja ya, teman-teman," ucap Deddy Corbuzier di akun Instagram @mastercorbuzier.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement