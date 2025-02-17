Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR Ojol Berpotensi Ganggu Iklim Investasi di RI, Ini Penjelasannya 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:28 WIB
THR Ojol Berpotensi Ganggu Iklim Investasi di RI, Ini Penjelasannya 
THR Ojol Berpotensi Ganggu Iklim Investasi di RI, Ini Penjelasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan pemerintah perlu melakukan analisis yang komprehensif sebelum mengambil keputusan terkait dengan tuntutan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aplikator.

Pasalnya, kebijakan yang mengatur pengemudi ojek online adalah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

Wijayanto menilai, ojol sebagai contoh sukses inovasi bisnis, sudah mempekerjakan jutaan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang berlipat ganda.

 "Para stakeholder perlu diajak bicara. Ojol merupakan contoh sukses inovasi bisnis, dengan inovasi tersebut saat ini mempekerjakan 4 juta driver, jumlah yang besar hanya sedikit di bawah ASN, TNI, Polri sebesar 4,3 juta.  Jika kita masukkan pekerja yang dihasilkan secara tidak langsung, jumlahnya bisa mencapai 10 juta bahkan lebih. Kita harus hati-hati mengelola bisnis ojol ini," katanya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

1. Tuntutan THR Cari Win-Win Solution 

Dia menilai tuntutan THR ini merupakan dinamika yang wajar tetapi perlu dicarikan solusi yang sama-sama tidak memberatkan alias win-win.

Bisnis ojol, katanya, bisa tumbuh pesat karena business model yang memungkinkan fleksibilitas bagi driver, perusahaan ojol, dan penumpang/pengguna jasa ojol. Fleksibilitas itu merupakan faktor yang membuat industri ojol tumbuh dan berkembang; apalagi di saat kondisi ekonomi kurang menentu.

"Jika dipaksa untuk menerapkan bisnis model konvensional, misalnya dengan kontrak formal dan kewajiban membayar THR, industri ini akan segera collapse. Banyak pihak, termasuk para driver dan UMKM akan dirugikan, ekonomi akan sangat terpengaruh," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126481/menaker-rgHQ_large.png
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement