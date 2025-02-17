Ambisi Prabowo Dapatkan Devisa Hasil Ekspor SDA hingga USD80 Miliar

Airlangga Hartarto mengungkapkan target Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank nasional mencapai USD80 miliar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan target Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank nasional mencapai USD80 miliar. Adapun target tersebut karena adanya pelemahan harga komoditas setahun belakang.

1. Arahan Presiden Prabowo

Menurut Airlangga, target kebijakan ini adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan DHE sebesar USD80 miliar di tahun 2025, yang dapat mencapai USD100 miliar dalam satu tahun pelaksanaannya.

"Terkait angka, bapak presiden tadi sudah menyampaikan USD80 miliar karena memang yang lalu kita berhitung terhadap angka satu tahun, tahun lalu dan di tahun ini kan ada pelemahan daripada commodity prices jadi disesuaikan menjadi USD80 miliar," kata Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Devisa Hasil Ekspor, Senin (17/2/2025).

2. Kewajiban DHE

Perlu diketahui, para eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA di rekening khusus pada bank dalam negeri selama 12 bulan.