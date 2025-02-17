Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Salah Satu Pejabat Terkaya, Segini Hartanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |09:07 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Salah Satu Pejabat Terkaya, Segini Hartanya
Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Salah Satu Pejabat Terkaya, Segini Hartanya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu pejabat terkaya di Indonesia. Berapa harta kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan yang dilaporkan dalam LHKPN?
Melansir LHKPN, Luhut mempunyai total harta kekayaan Rp1.043.460.709.886 atau Rp1,04 triliun.

1. Aset Luhut

Tercatat harta yang dimiliki oleh Luhut mencakup aset tanah dan bangunan sebesar Rp251,6 miliar. Aset tersebut tersebar di berbagai wilayah, seperti Bogor, Jakarta Timur, Badung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Malang, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun.
Sementara itu, untuk kendaraan Luhut memiliki kendaraan dengan total 7 unit yang terdiri dari motor dan mobil dengan total nilai mencapai Rp6,25 miliar. Mobil yang dimilikinya adalah Isuzu Panther LM 25 2006, Toyota Alphard 3,5 Q AT 2016, Sedan Lexus LS500H Executive 2022, Toyota Alphard 2,50 AT 2022, dan Mitsubishi Triton 24LD Cult 4x4 AT 2023. 
Motor yang dimiliki Luhut adalah Honda Solo NF11T11C1MT 2015 dan Honda Beat 2020. Semua kendaraannya itu tercatat dari hasil sendiri. Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp3,38 miliar, surat berharga sebesar Rp374,7 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp164,0 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp294,5 miliar.  
Menariknya, pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI atau Menkopolhukam ini juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp51,23 miliar.

 

Halaman:
1 2
