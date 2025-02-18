Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Ada Perbedaan Pencairan THR untuk ASN dan Karyawan Swasta?

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |12:40 WIB
Apakah Ada Perbedaan Pencairan THR untuk ASN dan Karyawan Swasta?
THR PNS dan Swasta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah ada perbedaan pencairan THR untuk ASN dan Karyawan Swasta? Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang selalu dinantikan para pekerja baik Aparat Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS dan pekerja swasta akan dilakukan pada bulan Maret 2025.

Perlu diketahui kapan cairnya THR dan bagaimana mekanismenya guna memastikan hak karyawan terpenuhi dan perusahaan tidak mengabaikan kewajibannya.

Namun, apakah ada perbedaan pencairan THR untuk ASN dan karyawan swasta? 

Melansir dari berbagai informasi, terdapat perbedaan pencairan THR untuk ASN dan karyawan swasta yang terletak pada jadwal pencairan, besaran, penerima THR, dan pajak THR.

1. Perbedaan Jadwal Pencairan THR

Untuk ASN, berdasarkan PP 14 Tahun 2024, pencairan THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Untuk karyawan swasta, berdasarkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024, pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement