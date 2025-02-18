Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Resmikan Bank Emas, Erick Thohir Singgung Nilai Rp245 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |12:47 WIB
Prabowo Bakal Resmikan Bank Emas, Erick Thohir Singgung Nilai Rp245 Triliun
Menteri BUMN soal Bank Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Bullion Bank atau Bank Emas dalam waktu dekat ini. Ditargetkan fasilitas penyimpanan emas itu diterbitkan pada 26 Februari 2025 mendatang.

1. Bank Emas Semakin Menguatkan Ekosistem

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 
kehadiran Bank Emas semakin menguatkan ekosistem hilirisasi emas di Indonesia dan memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat. 

“Bersama Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menginformasikan tentang usaha Bullion Services atau Bank Emas yang akan segera diresmikan beliau,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (18/2/2024). 

2. Tingkatkan PDB Rp245 Triliun

Di sisi ekonomi, Bank Emas berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp245 triliun. Bahkan, berpotensi menciptakan 800.000 lapangan kerja baru. 

“Dari sisi ekonomi, Bank Emas berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp 245 triliun, serta berpotensi menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja,” paparnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702/menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342/rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184131/dirut_pln-59hX_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184088/prabowo_subianto-gqJ2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183031/prabowo_subianto-5MB6_large.jpg
Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement