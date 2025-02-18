Prabowo Bakal Resmikan Bank Emas, Erick Thohir Singgung Nilai Rp245 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Bullion Bank atau Bank Emas dalam waktu dekat ini. Ditargetkan fasilitas penyimpanan emas itu diterbitkan pada 26 Februari 2025 mendatang.

1. Bank Emas Semakin Menguatkan Ekosistem

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan

kehadiran Bank Emas semakin menguatkan ekosistem hilirisasi emas di Indonesia dan memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat.

“Bersama Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menginformasikan tentang usaha Bullion Services atau Bank Emas yang akan segera diresmikan beliau,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (18/2/2024).

2. Tingkatkan PDB Rp245 Triliun

Di sisi ekonomi, Bank Emas berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp245 triliun. Bahkan, berpotensi menciptakan 800.000 lapangan kerja baru.

“Dari sisi ekonomi, Bank Emas berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp 245 triliun, serta berpotensi menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja,” paparnya.