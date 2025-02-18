Harta Kekayaan Amran Sulaiman di LHKPN, Masuk Daftar Pejabat Terkaya

JAKARTA – Harta kekayaan Amran Sulaiman di LHKPN. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu jajaran menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 18 Januari 2025, sepupu dari Haji Isam tersebut mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp1,2 triliun. Dengan total harta kekayaan tersebut, membuat Amran menjadi salah satu menteri terkaya di Kabinet Merah Putih pada peringkat ke 4 di bawah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sebelum menjadi Menteri Pertanian di Kabinet Merah Putih, Amran sebelumnya juga sudah menjadi Mentan periode 2014-2019 pada era pertama kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian ia juga dipanggil kembali untuk menjabat sebagai Mentan sejak 25 Oktober 2023 yang saat itu perannya menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tahun 1968 ini, mempunyai beberapa bidang usaha, salah satunya adalah Tiran Grup. Diketahui bahwa Amran merupakan pendiri dari Tiran Grup, sebuah perusahaan konglomerat yang bermarkas di Makassar dan sebagian besar beroperasi di Indonesia Timur.

Berikut ini rincian harta kekayaan Amran Sulaiman di LHKPN:

1. Tanah dan Bangunan

Tercatat bahwa Amran memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp276 miliar. Adapun aset berupa tanah dan bangunan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya adalah Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene dan Kepulauan, termasuk juga Jakarta Selatan.

2. Alat Transportasi dan Mesin

Tak hanya itu, Amran juga memiliki beberapa kendaraan mewah dengan total nilainya mencapai Rp15,9 miliar. Adapun beberapa mobil yang dimilikinya antara lain:

- Mobil Hummer Jeep tahun 2009, hasil sendiri Rp2.500.000.000

- Mobil Toyota Camry Sedan tahun 2005, hasil sendiri Rp300.000.000

- Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2006, hasil sendiri Rp450.000.000

- Mobil Toyota Kijang Innova Minibus tahun 2005, hasil sendiri Rp170.000.000

- Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2019, hasil sendiri Rp1.800.000.000

- Mobil Mini Cooper S Countryman tahun 2018, hasil sendiri Rp1.000.000.000

- Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2021, hasil sendiri Rp160.000.000

- Mobil Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021, hasil sendiri Rp8.184.760.000

- Mobil Toyota Alphard 3.5 Q A/T tahun 2018, hibah tanpa akta Rp1.400.000.000