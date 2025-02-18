Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Terkaya Berharta Rp2,6 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |21:56 WIB
Harta Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Terkaya Berharta Rp2,6 Triliun
Harta Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Terkaya Berharta Rp2,6 Triliun (Foto: KKP)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, menteri terkaya berharta Rp2,65 triliun.  Berdasarkan laman resmi e-lhkpn yang dilaporkan 31 Desember 2023, harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono mencapai Rp2.655.900.513.951 atau sekitar Rp2,6 triliun.

1. Sumber Kekayaan

Berikut sumber kekayaan yang didapat oleh Wahyu Trenggono, dirangkum oleh Okezone:
- Pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD.
- Komisaris di PT. Tower Bersama Tbk. sejak tahun 2009.
- Komisaris di PT. Merdeka Copper Gold Tbk. sejak tahun 2013.
- Inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Infrastruktur Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPIMTEL)
- Pengusaha lokal

2. Harta Kekayaan 

Sakti Wahyu Trenggono menempati posisi kedua sebagai menteri terkaya di kabinet. Berdasarkan data LHKPN 2023, harta kekayaannya mencapai Rp2,66 triliun, meningkat 9,7 persen dari laporan tahun 2020 sebesar Rp2,42 triliun. Kekayaannya didominasi oleh surat berharga dengan nilai total Rp2,22 triliun.
Ia juga memiliki harta lainnya senilai Rp166 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp156 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp22,9 miliar. Trenggono melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp91 miliar yang tersebar di berbagai daerah seperti Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, dan Sleman.
Trenggono juga memiliki dua mobil dan satu motor dengan total nilai Rp1,81 miliar, termasuk Audi RS 5 Sedan 2015, Mini Cooper S Countryman 2023, dan Honda Beat Solo 2018. Sama seperti Widiyanti, Trenggono juga tidak memiliki utang, sehingga seluruh kekayaannya bersih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement