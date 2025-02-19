LRT Jabodebek Pastikan Sistem Persinyalan Berfungsi Optimal

JAKARTA - LRT Jabodebek melakukan perawatan sistem persinyalan agar seluruh perangkat bekerja optimal. Pasalnya keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan selalu menjadi prioritas utama dalam layanan transportasi publik yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LRT Jabodebek memastikan sistem persinyalan berfungsi secara optimal demi menjaga kelancaran operasional. Persinyalan memiliki peran krusial dalam mengatur pergerakan kereta, menjaga jarak aman antar rangkaian, serta mengoptimalkan efisiensi layanan. Dengan sistem persinyalan yang andal, perjalanan LRT Jabodebek menjadi lebih aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat.

1. Perawatan Persinyalan

LRT Jabodebek menggunakan Communication-Based Train Control (CBTC) Grade of Automation 3 (GoA3), sistem modern yang memungkinkan kereta beroperasi secara otomatis tanpa masinis dengan kendali penuh dari sistem yang terintegrasi.

Perawatan dilakukan secara harian, berkala, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Setiap sebelum layanan dimulai, tim teknis menjalankan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh perangkat berada dalam kondisi prima. Selain pemeliharaan harian, perawatan lebih mendalam juga dilakukan secara bulanan hingga tahunan guna menjaga keandalan sistem dalam jangka panjang.

2. Perangkat Persinyalan

Sebagian besar perangkat persinyalan berada di sepanjang jalur sehingga pemeliharaan hanya dapat dilakukan setelah layanan operasional berakhir pada malam hari. Dengan waktu yang terbatas, tim teknis menerapkan strategi pemeliharaan yang efektif dengan memanfaatkan maintenance trolley serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi gangguan lebih awal.