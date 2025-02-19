Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Pastikan Sistem Persinyalan Berfungsi Optimal

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |23:14 WIB
LRT Jabodebek Pastikan Sistem Persinyalan Berfungsi Optimal
LRT Jabodebek Pastikan Sistem Persinyalan Berfungsi Optimal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek melakukan perawatan sistem persinyalan agar seluruh perangkat bekerja optimal. Pasalnya keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan selalu menjadi prioritas utama dalam layanan transportasi publik yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
LRT Jabodebek memastikan sistem persinyalan berfungsi secara optimal demi menjaga kelancaran operasional. Persinyalan memiliki peran krusial dalam mengatur pergerakan kereta, menjaga jarak aman antar rangkaian, serta mengoptimalkan efisiensi layanan. Dengan sistem persinyalan yang andal, perjalanan LRT Jabodebek menjadi lebih aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat.

1. Perawatan Persinyalan

LRT Jabodebek menggunakan Communication-Based Train Control (CBTC) Grade of Automation 3 (GoA3), sistem modern yang memungkinkan kereta beroperasi secara otomatis tanpa masinis dengan kendali penuh dari sistem yang terintegrasi.
Perawatan dilakukan secara harian, berkala, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Setiap sebelum layanan dimulai, tim teknis menjalankan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh perangkat berada dalam kondisi prima. Selain pemeliharaan harian, perawatan lebih mendalam juga dilakukan secara bulanan hingga tahunan guna menjaga keandalan sistem dalam jangka panjang.

2. Perangkat Persinyalan

Sebagian besar perangkat persinyalan berada di sepanjang jalur sehingga pemeliharaan hanya dapat dilakukan setelah layanan operasional berakhir pada malam hari. Dengan waktu yang terbatas, tim teknis menerapkan strategi pemeliharaan yang efektif dengan memanfaatkan maintenance trolley serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi gangguan lebih awal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kereta api KAI LRT LRT Jabodebek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement