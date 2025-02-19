Adu Tajir Otto Hasibuan vs Luhut Binsar Pandjaitan, Pejabat Terkaya di Indonesia

JAKARTA - Pembahasan mengenai perbandingan kekayaan antara Otto Hasibuan dan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi topik menarik dalam artikel ini.

Keduanya dikenal sebagai pejabat dengan kekayaan tertinggi di kabinet Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih.

1. Kekayaan Otto Hasibuan Berdasarkan LHKPN

Otto Hasibuan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Indonesia. Selain sebagai pejabat negara, ia juga dikenal sebagai pengacara sekaligus pengusaha sukses. Dengan kekayaan yang mencapai Rp1,5 triliun berdasarkan laporan LHKPN, Otto termasuk salah satu pejabat terkaya di Indonesia.

Kekayaannya sebagian besar berasal dari kepemilikan aset properti yang sangat luas. Ia memiliki 27 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga luar negeri.

Rinciannya mencakup 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur, 6 bidang tanah di Bogor, 1 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, 3 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat, 3 bidang tanah dan bangunan di Pematang Siantar, 2 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, 1 bidang tanah di Bekasi, 1 bidang tanah di Medan, 3 bidang tanah di Toba, serta 1 bangunan di Australia. Total nilai aset properti ini mencapai Rp519 miliar.

Di sektor transportasi, Otto memiliki dua kendaraan mewah, yaitu Lexus LX 570/T tahun 2011 dan Jaguar XJ-L5.0 S/C V8 A/T tahun 2011. Kedua mobil ini memiliki nilai total sekitar Rp1,9 miliar.

Selain itu, Otto juga memiliki berbagai aset lainnya, seperti harta bergerak senilai Rp23,2 miliar serta surat berharga yang mencapai Rp617 miliar, menjadikannya sebagai aset dengan nilai tertinggi dalam daftar kekayaannya. Dari segi likuiditas, ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp198 miliar, serta aset lain senilai Rp166 miliar.

Menariknya, meskipun memiliki kekayaan fantastis, Otto Hasibuan tercatat tidak memiliki utang, sehingga seluruh kekayaannya yang mencapai Rp1,5 triliun adalah kepemilikan bersih.



2. Kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan Berdasarkan LHKPN

Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan telah melaporkan jumlah kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Maret 2024 untuk periode tahun 2023.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Luhut memiliki total kekayaan sebesar Rp1,043 triliun. Kekayaannya mencakup aset properti berupa tanah dan bangunan senilai Rp251,6 miliar yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Bogor, Jakarta Timur, Badung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Malang, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun.