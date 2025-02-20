Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tabungan Payroll Bank Muamalat Naik 57% pada 2024

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |17:55 WIB
Tabungan Payroll Bank Muamalat Naik 57% pada 2024
Tabungan Payroll Bank Muamalat Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA  – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berhasil membukukan kinerja yang solid pada bisnis tabungan payroll. Kombinasi strategi internal dan eksternal menjadi resep di balik pertumbuhan dua digit Tabungan iB Hijrah Payroll Bank Muamalat.

1. Tabungan Payroll Naik 57%

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, number of account (NoA) tabungan payroll naik 57% secara year on year (yoy) pada 2024. Volume transaksi juga mengalami pertumbuhan 33% secara tahunan pada periode yang sama.

Tercatat, segmen non-Aparatur Sipil Negara (ASN) berkontribusi sebesar 87% terhadap keseluruhan kenaikan volume tersebut. Sementara 13% sisanya merupakan sumbangsih dari segmen ASN.

“Sepanjang tahun lalu, fokus kami untuk sektor ini adalah meningkatkan funding. Alhamdulillah hasilnya positif. Hal ini tercermin dari volume tabungan payroll yang memiliki kontribusi pertumbuhan sebesar dua digit yoy terhadap dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA) Bank Muamalat pada 2024,” kata Karno.

2. Ada 2 Pendekatan yang Dilakukan Bank

Karno menuturkan, ada dua pendekatan yang dilakukan bank pertama murni syariah di Indonesia ini, yaitu secara eksternal maupun internal.

Dari sisi eksternal, pihaknya terus memperbanyak kerja sama dengan satuan kerja ASN maupun instansi non-ASN seperti BUMN, sekolah, universitas, rumah sakit, dan instansi swasta lainnya. 

 

