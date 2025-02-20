Menteri Investasi Colek Pengusaha Dukung Target Ekonomi 8%

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani buka-bukaan soal target pertumbuhan ekonomi 8%.

1. Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dibutuhkan kerja sama, salah satunya dengan pengusaha.

Hal ini disampaikan Rosan saat menyampaikan strategi investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 8% di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi (BPP Hipka) pada Rabu 19 Februari 2025.

Ketua Umum BPP Hipka Kamrussamad mengatakan bahwa Rakernas tahun ini tidak hanya menetapkan program kerja strategis, tetapi juga menyusun strategi mitigasi risiko dalam menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global.

"Dengan program kerja strategis di tahun 2025 ini, Hipka sebagai wadah bagi para pengusaha alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) berprestasi optimis dapat mengambil peran dalam mensukseskan program Prabowo-Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Kamrussamad.