HOME FINANCE PROPERTY

Tak Ada  Perumahan Eksklusif! Menteri Ara Perintahkan Akses Jalan ke PIK untuk Warga Kapuk Muara Dibuka

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |13:05 WIB
Tak Ada  Perumahan Eksklusif! Menteri Ara Perintahkan Akses Jalan ke PIK untuk Warga Kapuk Muara Dibuka
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan. (Foto: Okezone.com/PKP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta. Menteri PKP menegaskan bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. 

1. Tidak Ada Perumahan Eksklusif

Dirinya langsung meninjau langsung ke lokasi yang akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk yang menjadi akar permasalahan serta meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang ada sehingga tidak merugikan pihak manapun.

"Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI," ujar Maruarar Sirait, Kamis (20/2/2025). 

2. Penutupan Jalan Tidak Diperkenankan

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar juga harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Selain itu penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

 

Halaman:
1 2
