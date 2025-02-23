Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata Pelaut dan Awak Kapal Punya Kecenderungan Alami Gangguan Kesehatan Mental, Ini Solusinya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |17:05 WIB
Ternyama Pelaut dan Awak Kapal Punya Kecenderungan Alami Gangguan Kesehatan Mental, Ini Solusinya
Pelaut dan awak kapal memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan dengan pekerja di sektor lainnya. (Foto: okezone.com/PIS)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menjalin kerjasama dengan International Transport Workers’ Federation (ITF) Seafarers’ Trust untuk mengatasi tekanan pada pelaut dan awak kapal. Pasalnya, pelaut dan awak kapal memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental. 

1.    Kesehatan Mental Pelaut

Universitas Yale bekerja sama dengan International Transport Workers’ Federation (ITF) Seafarers’ Trust mengeluarkan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa pelaut dan awak kapal memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan dengan pekerja di sektor lainnya. Kecenderungan ini dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tuntutan pekerjaan yang intens serta isolasi berkepanjangan dari keluarga dan orang terdekat.

Studi tersebut juga merinci jenis gangguan kesehatan mental yang kerap dialami oleh para pelaut. Berdasarkan survei yang dilakukan, kecemasan akut menjadi gangguan yang paling sering dialami oleh awak kapal, dengan 55% dari total responden melaporkan mengalami kondisi tersebut, diikuti oleh depresi yang dialami oleh 50% responden. Temuan ini menggarisbawahi urgensi penyediaan dukungan kesehatan mental yang lebih komprehensif bagi para pelaut.

Menyikapi hasil penelitian tersebut, PT Pertamina International Shipping (PIS) memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi seluruh pekerjanya. Salah satunya melalui peningkatan kesehatan mental para awak kapal yang bertugas di ratusan armada yang dioperasikan PIS. 

2.    Sikap Pertamina International Shipping

Direktur Armada PIS M Irfan Zainul Fikri menyoroti korelasi antara gangguan kesehatan mental terhadap kinerja awak kapal di lapangan. 

“Gangguan kesehatan mental bukan hanya berdampak pada diri sendiri. Dalam industri perkapalan yang membutuhkan kerjasama yang tinggi, gangguan kesehatan mental dapat berakibat negatif pada pengambilan keputusan seorang awak kapal. Hal ini dapat berakibat fatal terutama dalam kondisi darurat di laut,” ujarnya. 

Menyadari tantangan khusus yang dihadapi oleh para awak kapal dalam menghadapi ancaman gangguan kesehatan mental, PIS turut berkolaborasi dengan ITF, organisasi internasional yang menaungi pekerja di sektor transportasi dan logistik di lebih dari 150 negara, serta Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), serikat pelaut nasional yang mewakili pekerja maritim di Indonesia.

 

Telusuri berita finance lainnya
