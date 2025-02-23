Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Paylater Bisa Dicairkan? Pahami Penjelasannya di Sini

Qonita , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |22:00 WIB
Apakah Paylater Bisa Dicairkan? Pahami Penjelasannya di Sini
Apakah paylater bisa dicairkan? (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Apakah paylater bisa dicairkan? Pertanyaan ini sering muncul seiring dengan meningkatnya popularitas layanan Paylater di masyarakat. Paylater merupakan solusi pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang atau layanan terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari.

Namun, perlu dipahami bahwa Paylater pada dasarnya tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai maupun saldo. Fitur ini dibuat sebagai metode pembayaran non-tunai yang hanya dapat digunakan di platform atau merchant yang bekerja sama. 

Pencairan saldo Paylater ke rekening bank bukanlah layanan resmi yang disediakan oleh platform penyedia. Jika dilakukan berulang kali, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan layanan.

Meskipun demikian, ada beberapa metode yang kerap digunakan pengguna untuk mencairkan saldo Paylater, walaupun sebagian besar tidak direkomendasikan karena berisiko memicu pemblokiran akun. Berikut penjelasan mengenai pencairan Paylater di platform Shopee PayLater dan Akulaku PayLater yang sering digunakan.

1. Shopee PayLater

Shopee PayLater tidak menyediakan opsi pencairan limit ke rekening bank secara langsung. Namun, pengguna dapat memanfaatkan limit tersebut dengan metode tertentu, seperti:

- Menjadi Seller di Shopee

Pengguna dapat mendaftar sebagai penjual di Shopee dan mengunggah produk dengan harga sesuai limit PayLater. Selanjutnya, gunakan akun lain untuk membeli produk tersebut menggunakan Shopee PayLater.

Kemudian jika transaksi telah selesai dan dana masuk ke saldo penjual, saldo tersebut dapat ditarik ke rekening bank.

- Alternatif Resmi: Shopee SPinjam

Shopee menawarkan fitur Shopee SPinjam yang memungkinkan pengguna mengajukan pinjaman tunai secara resmi. Dana pinjaman akan langsung dikirim ke rekening pengguna dengan tenor dan bunga tertentu.

Perlu diingat bahwa mencairkan PayLater melalui metode yang tidak sesuai ketentuan dapat memicu pemblokiran akun atau limit PayLater.

2. Akulaku PayLater

Akulaku menawarkan lebih banyak opsi untuk memanfaatkan limit PayLater, baik secara resmi maupun tidak resmi. Beberapa cara yang umum digunakan meliputi:

- Transfer Melalui QRIS

Pengguna dapat menggunakan fitur QRIS untuk mentransfer saldo PayLater ke rekening bank. Namun, metode ini berisiko tinggi karena tidak sesuai kebijakan Akulaku dan dapat menyebabkan pemblokiran akun.

 

