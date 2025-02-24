Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Strategi Erick Thohir Bikin UMKM Bersaing di Tingkat Global

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |17:08 WIB
JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan strategi agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa bersaing di tingkat global. Salah satu upaya Kementerian BUMN yakni memberikan pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat fondasi UMKM.
Kementerian BUMN meningkatkan kompetensi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan.
Pelaku UMKM diberikan pendamingan dalam pelatihan “UMKM Naik Kelas” untuk ketiga kalinya, kali ini di Kota Bandung pada 22 Februari 2025. Pendampingan ini sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi UMKM.

1. UMKM Naik Kelas

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjabarkan, dalam kurun waktu lima tahun, Kementerian BUMN telah bertemu dengan ribuan UMKM, mengadakan berbagai pameran, dan memberikan pelatihan di berbagai daerah.
“Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa langkah pertama dalam membantu UMKM naik kelas adalah mengetahui di kelas mana mereka berada,” ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, dalam sambutannya.
Pada tahap awal, Kementerian BUMN memfokuskan pendampingan pada UMKM Kelas 1 untuk naik kelas, sebagai langkah strategis dalam mendukung visi misi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan. Pelatihan yang diselenggarakan di Telkom Corporate University ini diikuti oleh lebih dari 170 pelaku UMKM binaan Rumah BUMN. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kementerian BUMN dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Fokus kami saat ini adalah mendampingi UMKM Kelas 1 agar dapat naik ke Kelas 2, sehingga mereka mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” jelas Arya.

 

