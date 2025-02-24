Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Susunan Lengkap Pengurus Danantara Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |17:41 WIB
Ini Susunan Lengkap Pengurus Danantara Indonesia
Rosan Ungkap Kepengurusan Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dibuat secara berlapis. Ada sejumlah jabatan dalam struktur kepengurusan sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara itu. 

1. Struktur Danantara Berlapis

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani merinci struktur organisasi. Dimana ada Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Badan Pelaksana, Komite Pemantau Risiko atau Risk Oversight Committee. Lalu, Pemantau, Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Ethical,

“Kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis, selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee juga, Pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi yang,” ujar Rosan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/2/2025).

2. Tujuan untuk Jalankan Badan yang Optimal

Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKP itu menyebut bahwa struktur berlapis Danantara semata-mata bertujuan menjalankan badan secara optimal. 


“Untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar. Dan kami sangat yakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, Insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
