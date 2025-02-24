MNC Bank Serahkan Hadiah Mobil ke Nasabah Setianya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menyerahkan hadiah istimewa berupa 1 unit mobil Honda WRV kepada salah satu nasabahnya yang berada di Denpasar pada Jumat, 21 Februari 2025 berlokasi di Kantor Cabang Pembantu (KCP) MNC Bank Westin Nusa Dua, Denpasar.

Berbeda dengan program Tabungan Dahsyat Berhadiah, 1 unit Honda WRV tersebut merupakan hadiah langsung tanpa diundi yang diberikan kepada nasabah yang tergabung dalam program Tabungan Dahsyat Hadiah. Secara simbolis unit mobil diserahkan langsung oleh Tiwie selaku Branch Manager KCP Westin Nusa Dua kepada I Wayan Radiasa selaku salah satu nasabah yang mengikuti program Tabungan Dahsyat Hadiah.

1. Program Berhadiah

Lebih lanjut, Tabungan Dahsyat Hadiah merupakan loyalty program yang memungkinkan nasabah untuk memilih hadiah yang diinginkannya dengan menempatkan sejumlah dana selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini I Wayan Radiasa memilih Honda WRV sebagai hadiah yang ia pilih.

“MNC Bank selalu mengerti akan kebutuhan saya sebagai nasabahnya. Terima kasih kepada MNC Bank sudah mewujudkan keinginan saya untuk memilih hadiah unit Honda WRV,” ungkap Radiasa saat ditemui pada prosesi serah-terima hadiah.

Di sisi lain Tiwie menyampaikan apresiasi kepada I Wayan Radiasa atas loyalitasnya dalam menggunakan produk dan layanan MNC Bank.

“Pada momen yang spesial ini, kami mewakili manajemen MNC Bank mengucapkan terima kasih atas loyalitas Bapak I Wayan Radiasa yang sudah menabung di MNC Bank. Hadiah yang kami serahkan hari ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap kesetiaan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan MNC Bank. Komitmen kami untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan terbaik kepada nasabah setia,” papar Tiwie.