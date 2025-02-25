Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Ajakan Tarik Uang di Bank BUMN, Dony Oskaria: Modal Danantara Bukan dari Uang Rakyat!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:58 WIB
Viral Ajakan Tarik Uang di Bank BUMN, Dony Oskaria: Modal Danantara Bukan dari Uang Rakyat!
JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan modal Danantara tidak menggunakan uang rakyat yang disimpan di bank-bank BUMN. Hal ini sekaligus merespons sikap nasabah bank BUMN yang melakukan penarikan uang saat Presiden Prabowo meresmikan BPI Danantara. 

1. Danantara Tidak Pakai Uang Rakyat 

Dony menegaskan, modal yang digunakan Sovereign Wealth Fund (SWF) ini tidak menggunakan uang masyarakat yang disimpan di bank BUMN. 

“Bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal Danantara dan ini harus diluruskan,” ujar Dony saat ditemui wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, ditulis Selasa (25/2/2025).

“Justru bank-bank kita kan kondisinya sangat bagus sangat solid, bahkan salah satu bank terbaik di ASEAN. Nah ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” paparnya. 

2. Danantara Diawasi Ketat 

Dony memastikan pengawasan terhadap pengelola investasi dan aset-aset BUMN oleh Danantara sangat ketat dan berlapis.

“Tadi penjelasan mengenai Danantara seperti apa pengawasannya berlapis,” ucap dia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, struktur organisasi Danantara dibuat berlapis. 

 

