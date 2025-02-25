Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TKDN Hulu Migas Naik Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi, Ini Buktinya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:35 WIB
TKDN Hulu Migas Naik Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi, Ini Buktinya
TKDN Hulu Migas Naik Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi, Ini Buktinya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri hulu migas terus meningkat sehingga menciptakan dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Data Reforminer Institute mencatat bahwa sektor hulu migas nasional terkait dengan 129 industri lain, menyumbang 90% PDB nasional, dan menyerap 82% tenaga kerja di Indonesia. 

Setiap investasi sebesar Rp1 triliun di sektor hulu migas akan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp5,43 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan satu dekade lalu.

“Indeks multiplier effect industri hulu migas terus tumbuh, mencerminkan besarnya peran sektor ini dalam mendorong ekonomi nasional,” ujar Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro dalam Media Training IPA Convex 2025 di Jakarta, Selasa (27/2/2025).

1. Hulu Migas Percepat Pertumbuhan Industri

Selain kontribusi terhadap investasi dan penerimaan negara rata-rata Rp192,32 triliun per tahun terhadap APBN, hulu migas juga mempercepat pertumbuhan industri pendukung dalam negeri. TKDN dalam pengadaan barang dan jasa hulu migas selama 12 tahun terakhir stabil di kisaran 54%-68%.

Sementara itu, menurut Direktur Keuangan dan Komersial Tripatra Benny Joesoep mengungkapkan, dampak berganda akan terasa semakin luas dengan peningkatan peran penggunaan produk dan keterlibatan perusahaan Engineering, Procurement dan Construction (EPC) dalam negeri sepanjang Project Life Cycle. 

“Dengan menguasai engineering, maka perusahaan EPC nasional akan menjadi lokomotif peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri,” kata Benny.

 

Halaman:
1 2


Gas Bumi Minyak TKDN Hulu Migas Migas
