HOME FINANCE SMART MONEY

Ketua LPS: Gen Z Dapat Menabung dan Tetap Penuhi Gaya Hidup

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |18:30 WIB
Ketua LPS: Gen Z Dapat Menabung dan Tetap Penuhi Gaya Hidup
Ketua LPS: Gen Z Dapat Menabung dan Tetap Penuhi Gaya Hidup (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Generasi Z atau remaja dengan rentang usia muda saat ini memiliki ketertarikan dalam hal instan dengan efektivitas tinggi, terlebih dalam hal menabung.

Dalam Okezone Forum "Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z" di Auditorium iHUB, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pendapatnya mengenai tren menabung yang masih sangat menarik bagi Gen Z.

"Pada dasarnya, bagi Gen Z tabungan bank akan selalu menarik untuk jangka panjang dengan bunga yang tidak terlalu tinggi," ucap Purbaya.

1. Pengelolaan Uang

Lebih lanjut, Purbaya memberikan saran bijak mengenai pengelolaan uang bagi Gen Z dalam mengatur gaya hidup tinggi.

"Jika punya uang lebih, sebagian dapat ditabung dalam jangka panjang, atau diinvestasikan dalam jangka pendek. Dibanding makan di cafe, lebih baik menghemat dan menabung di bank, ya," lanjut Purbaya.

2. Tabungan Gen Z

Menurutnya, tidak hanya investasi jangka pendek yang dibutuhkan, tabungan jangka panjang juga dapat menjadi hal menarik bagi Gen Z.

"Tabungan masih menarik, bukan hanya untuk investasi, tapi juga untuk menyimpan uang dalam jangka panjang," katanya.

 

