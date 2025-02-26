Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Emas Diresmikan di Gade Tower, Erick Thohir: Ini Gedung Termahal Indonesia Banyak Emas

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:46 WIB
Bank Emas Diresmikan di Gade Tower, Erick Thohir: Ini Gedung Termahal Indonesia Banyak Emas
Menteri BUMN Erick Thohir, gedung atau lokasi peresmian bank emas merupakan tempat termahal di Indonesia.  (Foto: Okezone.com/YouTube)
JAKARTA - Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas (bullion services) di The Gade Tower,  Jalan Kramat Raya Nomor 162, Jakarta Pusat 10430, Indonesia, Jakarta Pusat. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, gedung atau lokasi peresmian bank emas merupakan tempat termahal di Indonesia. 

"Terimakasih atas kedatangannya (Presiden Prabowo) di salah satu gedung termahal Indonesia karena ada emas di bawahnya pak," ujar Erick dalam sambutannya di Peresmian Bullion Services, Rabu (26/2/2025). 

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk bank emas di Indonesia. Pembentukan tersebut untuk mengantisipasi aliran emas ke luar negeri.

"Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di indonesia," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Senin (17/2/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa emas hasil penambangan selama ini mengalir ke luar negeri. Hal itu dikarenakan tidak adanya penyimpanan di Indonesia.

"Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia," ungkapnya.

 

