Prabowo Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto segera meresmikan Bank Emas pada hari ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera meresmikan Bank Emas pada hari ini. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, peresmian akan dilakukan di The Gade Tower pada siang hari ini sekitar pukul 14.00 WIB.

"Siang ini, Bapak Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Layanan Bank Emas. Layanan Bank Emas ini merupakan yang pertama di Indonesia," kata Yusuf, Rabu (26/2/2025).

1. Ekosistem Industri Emas

Yusuf mengungkapkan, peresmian menjadi langkah strategis Prabowo dalam memperkuat ekosistem industri emas.

"Peresmian ini sebagai salah satu langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem Industri emas nasional serta mendukung misi hilirisasi yang telah dicanangkan Bapak Presiden dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih," ungkapnya.

2. Bank Emas

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk bank emas di Indonesia. Pembentukan tersebut untuk mengantisipasi aliran emas ke luar negeri.

"Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di indonesia," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Senin (17/2/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa emas hasil penambangan selama ini mengalir ke luar negeri. Hal itu dikarenakan tidak adanya penyimpanan di Indonesia.

"Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia," ungkapnya.