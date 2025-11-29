Harga Emas Antam Naik Rp30 Ribu, 1 Gram Jadi Rp2.413.000

Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan hari ini, Sabtu (29/11/2025). Emas Antam naik Rp30.000 menjadi Rp2.413.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp30.000 menjadi Rp2.274.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi perusahaan saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen akan diterapkan (sesuai ketentuan yang berlaku), dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.256.500

Emas 1 gram: Rp2.413.000

Emas 2 gram: Rp4.776.000

Emas 3 gram: Rp7.146.000

Emas 5 gram: Rp11.880.000

Emas 10 gram: Rp23.680.000