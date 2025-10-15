Harga Emas Antam Meroket, Segram Dibanderol Rp2.383.000 per Gram

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) meroket lagi pada perdagangan hari ini, Rabu (15/10/2025). Emas Antam naik Rp23.000 menjadi Rp2.383.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik ingin menjual emas batangan, juga naik Rp23.000 ke Rp2.232.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.241.500

Emas 1 gram: Rp2.383.000

Emas 2 gram: Rp4.706.000

Emas 3 gram: Rp7.034.000

Emas 5 gram: Rp11.690.000

Emas 10 gram: Rp23.325.000