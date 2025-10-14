Harga Emas Antam Tembus Rekor Rp2,36 Juta per Gram, Naik Rp29 Ribu

JAKARTA — Harga emas Antam (ANTM) kembali mencatatkan rekor terbaru pada perdagangan hari ini, Selasa (14/10/2025). Emas Antam melesat Rp29.000 menjadi Rp2.360.000 per gram.

Adapun pada Senin (13/10/2025) sore, logam mulia ini sempat naik Rp26.000 ke Rp2.331.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp29.000 menjadi Rp2.209.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, berlaku tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.230.000

Emas 1 gram: Rp2.360.000

Emas 2 gram: Rp4.660.000

Emas 3 gram: Rp6.965.000

Emas 5 gram: Rp11.575.000

Emas 10 gram: Rp23.095.000