HOME FINANCE HOT ISSUE

Geber EBT, Apa Kabar Proyek PLTP Patuha dan Dieng 2?

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:37 WIB
Geber EBT, Apa Kabar Proyek PLTP Patuha dan Dieng 2?
Geber EBT, Apa Kabar Proyek PLTP Patuha dan Dieng 2? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Geo Dipa Energi (Persero) menyebutkan perkembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Patuha 2 dan Dieng 2 serta rencana proyek di tahun 2025.

Dalam Konferensi Pers PT Geo Dipa Energi di Jakarta, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Yudistian Yunis menjelaskan bahwa sejak pertemuan Desember 2024 lalu, pembangunan proyek Patuha 2 sudah dimulai dan juga pembangunan proyek Dieng 2 akan segera dimulai setelah menyelesaikan proses pengadaan.

“Kami juga di tahun ini sudah memulai pembangunan Patuha 2 yang Bapak Ibu mungkin hadir pada 12 Desember lalu. Kita tanda tangan kontrak dengan kontraktor MBC kita. Hari ini pekerjaannya sudah berjalan, kegiatannya sudah berjalan. Dan kita juga sebentar lagi akan menyelesaikan proses pengadaannya Dieng 2,” ujar Yudistian di Kantor PT Geo Dipa Energi, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Di samping itu Yudistian juga melanjutkan pihaknya akan terus menambah kapasitas dengan mempersiapkan proyek Dieng 3 dan Dieng 4.

“Ada beberapa daftar pekerjaan atau pengembangan yang kita akan bangun. Dieng 3 dan Dieng 4 yang hari ini sedang proses penyiapan dokumen-dokumen, difinalisasi untuk kita memulai pendanaan,” lanjutnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

