HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Masyarakat RI Simpan 1.800 Ton Emas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:07 WIB
Erick Thohir Sebut Masyarakat RI Simpan 1.800 Ton Emas
Erick Thohir Sebut Masyarakat RI Simpan 1.800 Ton Emas (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada sekitar 1.800 ton emas yang masih disimpan secara pribadi di berbagai tempat di masyarakat.

Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan emas yang luar biasa, termasuk reserves (cadangan) emas sebesar 2.600 ton. Namun, ia menyoroti bahwa jumlah emas batangan yang tercatat masih kalah dibandingkan dengan negara seperti Singapura. 

"Kita mempunyai reserve nomor enam di dunia, 2.600 ton. Tetapi kalau kita hitung-hitung reserve emas batangan kita dibandingkan dengan Singapura, masih tertinggal. Singapura itu memiliki 228 ton," ujar Erick dalam acara Peluncuran Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI di Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

1. Cadangan Emas RI

Erick merinci bahwa total cadangan emas yang tersimpan di sistem keuangan Indonesia saat ini masih sekitar 201 ton, yang terdiri dari berbagai sumber. 

"Di Bank Sentral ada 80 ton, di BSI kurang lebih 100 ton yang sebagian dalam bentuk tabungan dan titipan, lalu di Pegadaian ada 17,5 ton. Jika digabungkan, kita baru memiliki sekitar 201 ton," jelasnya. 

Namun, upaya peningkatan cadangan emas terus dilakukan. Erick menyebutkan bahwa produksi emas nasional meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

"Pak Bahlil (Menteri ESDM) menggenjot produksi emas kita naik dari 110 ton menjadi 160 ton per tahun. Artinya, kita bisa tingkatkan reserve emas kita," katanya. 

 

