Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Bank Emas Syariah Pertama di RI, Dirut BSI Ungkap Kelola 17,5 Ton

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |18:19 WIB
Jadi Bank Emas Syariah Pertama di RI, Dirut BSI Ungkap Kelola 17,5 Ton
Bank Emas Syariah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) resmi meluncurkan layanan Bank Emas, menjadikannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menyediakan layanan bullion bank. Peresmian ini menandai langkah besar dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih modern dan inovatif.  

1. Kehadiran Bank Emas

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi menegaskan bahwa kehadiran bank emas merupakan bagian dari transformasi dan inovasi berkelanjutan yang dilakukan BSI. Layanan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.  

“Ini adalah bagian dari transformasi dan inovasi yang terus dilakukan BSI agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pengembangan bisnis bank emas BSI sangat sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri, khususnya dalam sektor ekosistem emas,” ujar Hery dalam peresmian Layanan Bank Emas di Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

2. Dapat Izin Resmi

Adapun BSI telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No. S-53/PB.22/2025 pada 12 Februari lalu. Izin tersebut mencakup dua kegiatan utama yakni Penitipan Emas dan Perdagangan Emas. Ke depan, BSI akan melanjutkan proses perizinan untuk layanan tambahan, seperti Pembiayaan Emas dan Penyimpanan Emas. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/320/3132236/tabungan_emas-gmGZ_large.jpg
Tabungan Emas Diprediksi Naik 10 Kali Lipat, Transaksi Rp1,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118320/bank_emas-K4qD_large.jpg
4 Fakta Bank Emas Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117608/bank_emas-0n6D_large.jpg
Bos Freeport soal Bank Emas di RI: Ekosistem Hulu ke Hilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117527/prabowo_subianto-Cr5q_large.png
Bank Emas Diresmikan, Prabowo: Terima Kasih Pak Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117521/erick-rgAp_large.jpg
Erick Thohir Sebut Masyarakat RI Simpan 1.800 Ton Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117476/prabowo_subianto-1iO9_large.jpg
Prabowo Resmikan Bank Emas, Pertama di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement