4 Fakta Bank Emas Pertama di Indonesia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Rabu (26/2/2025).

Berikut fakta-fakta Bank Emas Diluncurkan yang dirangkum Okezone, Sabtu (1/3/2025)

1. Bank Emas Telah Disiapkan

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bank emas telah dipersiapkan sejak zaman pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, takdirnya Prabowo yang meresmikan bank emas hari ini.

"Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalo enggak salah butuh 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan," kata Prabowo di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2. Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar mengundang presiden sebelumnya yang memiliki jasa-jasa sehingga dirinya bisa meresmikan.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi. seharusnya. Tolong seskab ya kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak presiden sebelumnya harus dihadirkan juga," kata Prabowo.