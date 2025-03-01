Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Bank Emas Pertama di Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |07:00 WIB
4 Fakta Bank Emas Pertama di Indonesia
Bank Emas di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Rabu (26/2/2025).

Berikut fakta-fakta Bank Emas Diluncurkan yang dirangkum Okezone, Sabtu (1/3/2025)

1. Bank Emas Telah Disiapkan

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bank emas telah dipersiapkan sejak zaman pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, takdirnya Prabowo yang meresmikan bank emas hari ini.

"Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalo enggak salah butuh 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan," kata Prabowo di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2. Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar mengundang presiden sebelumnya yang memiliki jasa-jasa sehingga dirinya bisa meresmikan.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi. seharusnya. Tolong seskab ya kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak presiden sebelumnya harus dihadirkan juga," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/320/3132236/tabungan_emas-gmGZ_large.jpg
Tabungan Emas Diprediksi Naik 10 Kali Lipat, Transaksi Rp1,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117608/bank_emas-0n6D_large.jpg
Bos Freeport soal Bank Emas di RI: Ekosistem Hulu ke Hilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117553/bank_emas-Q3ld_large.jpg
Jadi Bank Emas Syariah Pertama di RI, Dirut BSI Ungkap Kelola 17,5 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117527/prabowo_subianto-Cr5q_large.png
Bank Emas Diresmikan, Prabowo: Terima Kasih Pak Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117521/erick-rgAp_large.jpg
Erick Thohir Sebut Masyarakat RI Simpan 1.800 Ton Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117476/prabowo_subianto-1iO9_large.jpg
Prabowo Resmikan Bank Emas, Pertama di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement