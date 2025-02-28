Advertisement
HOME FINANCE

Bank Emas Diresmikan, Deposito Emas Pegadaian Tembus Hampir Setengah Ton

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:19 WIB
Bank Emas Diresmikan, Deposito Emas Pegadaian Tembus Hampir Setengah Ton
Saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak naik hingga tembus lebih dari 400 Kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar 300 kg. (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Okezone - Sehari setelah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (26/02/2025) lalu, animo masyarakat terhadap layanan Bank Emas Pegadaian semakin meningkat, khususnya untuk layanan Deposito Emas. Tidak tanggung-tanggung, saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak naik hingga tembus lebih dari 400 Kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar 300 kg.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan, dalam waktu dua minggu saja  Deposito Emas berhasil mencapai 300 kg atau 500 milyar.

"Itu belum diresmikan, apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya kedepan masyarakat semakin tertarik dalam berinvestasi melalui deposito emas. Disamping mendapatkan gain, mereka akan mendapatkan imbal hasil dari deposito tersebut,” ungkap Damar damar konferensi pers (26/02/2025).

Deposito Emas merupakan salah satu produk andalan Bank Emas Pegadaian yang dapat menjadi salah satu pilihan berinvestasi yang menjanjikan bagi masyarakat. Pasalnya, fitur penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi, dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggaraan kegiatan usaha bulion berdasarkan kesepakatan antara para pihak, dalam hal ini Pegadaian dan Nasabah. 

