Bos Freeport soal Bank Emas di RI: Ekosistem Hulu ke Hilir

JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menyambut positif kehadiran Bank Emas yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

1. Bawa Manfaat Bagu Banyak Pihak

Menurutnya, keberadaan bullion bank ini akan membawa manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri emas, serta memperkuat ekosistem emas nasional dari hulu ke hilir.

“Ini kepentingan semua pihak. Manfaatnya dirasakan oleh semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, karyawan, masyarakat di sekitar kita, dan tentu juga masyarakat luas,” ujar Tony usai peluncuran Layanan Bank Emas di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2. Bank Emas Kokohkan Rantai Pasok Industri

Bagi Freeport sendiri, keberadaan bank emas semakin mengokohkan rantai pasok industri emas di Indonesia. Tony menegaskan bahwa Freeport berperan di sektor hulu dengan memproduksi emas, kemudian menjualnya kepada PT Aneka Tambang (Antam), yang berperan dalam pengolahan dan distribusi emas di dalam negeri.

“Kami dari hulu memproduksi emas, kemudian bekerjasama dengan Antam. Sebagian besar emas kami dijual ke Antam, bahkan bisa mencapai 30 ton atau lebih. Sekarang, dengan adanya retail seperti BSI, Pegadaian, dan BRI, ekosistem emas nasional sudah terbentuk dari hulu hingga hilir,” jelasnya.