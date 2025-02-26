Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Freeport soal Bank Emas di RI: Ekosistem Hulu ke Hilir

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:57 WIB
Bos Freeport soal Bank Emas di RI: Ekosistem Hulu ke Hilir
Bank Emas Diresmikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menyambut positif kehadiran Bank Emas yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

1. Bawa Manfaat Bagu Banyak Pihak

Menurutnya, keberadaan bullion bank ini akan membawa manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri emas, serta memperkuat ekosistem emas nasional dari hulu ke hilir.  

“Ini kepentingan semua pihak. Manfaatnya dirasakan oleh semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, karyawan, masyarakat di sekitar kita, dan tentu juga masyarakat luas,” ujar Tony usai peluncuran Layanan Bank Emas di Jakarta, Rabu (26/2/2025).  

2. Bank Emas Kokohkan Rantai Pasok Industri

Bagi Freeport sendiri, keberadaan bank emas semakin mengokohkan rantai pasok industri emas di Indonesia. Tony menegaskan bahwa Freeport berperan di sektor hulu dengan memproduksi emas, kemudian menjualnya kepada PT Aneka Tambang (Antam), yang berperan dalam pengolahan dan distribusi emas di dalam negeri.  

“Kami dari hulu memproduksi emas, kemudian bekerjasama dengan Antam. Sebagian besar emas kami dijual ke Antam, bahkan bisa mencapai 30 ton atau lebih. Sekarang, dengan adanya retail seperti BSI, Pegadaian, dan BRI, ekosistem emas nasional sudah terbentuk dari hulu hingga hilir,” jelasnya.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/320/3132236/tabungan_emas-gmGZ_large.jpg
Tabungan Emas Diprediksi Naik 10 Kali Lipat, Transaksi Rp1,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118320/bank_emas-K4qD_large.jpg
4 Fakta Bank Emas Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117553/bank_emas-Q3ld_large.jpg
Jadi Bank Emas Syariah Pertama di RI, Dirut BSI Ungkap Kelola 17,5 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117527/prabowo_subianto-Cr5q_large.png
Bank Emas Diresmikan, Prabowo: Terima Kasih Pak Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117521/erick-rgAp_large.jpg
Erick Thohir Sebut Masyarakat RI Simpan 1.800 Ton Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117476/prabowo_subianto-1iO9_large.jpg
Prabowo Resmikan Bank Emas, Pertama di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement