HOME FINANCE HOT ISSUE

Singgung Stabilitas Moneter, Prabowo Sebut Bank Emas Tingkatkan PDB Rp245 Triliun

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |18:53 WIB
Singgung Stabilitas Moneter, Prabowo Sebut Bank Emas Tingkatkan PDB Rp245 Triliun
Prabowo Subianto soal Bank Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pendirian bank emas pertama di Indonesia akan memberikan manfaat bagi stabilitas moneter nasional.

"Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri," kata Prabowo saat berpidato dalam peresmian layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta dikutip Antara, Rabu (26/2/2025).

1.  Bank Emas Tingkatkan Tabungan Emas

Menurut Prabowo, bank emas juga akan meningkatkan tabungan emas dan memperkuat cadangan emas nasional.

"Kita harapkan, bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun," ujarnya.

2. Indonesia Dapat Tingkatkan Pengendalian Stabilitas Moneter 

Prabowo menjelaskan bahwa melalui bank emas, Indonesia dapat mengendalikan stabilitas moneter dengan lebih baik.
Mekanisme likuiditas emas memungkinkan perbankan memiliki cadangan yang stabil dan aman, terutama dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global.

Dengan transaksi emas yang dilakukan di dalam negeri, pemerintah berharap arus emas tidak lagi mengalir keluar, tetapi justru memperkuat ekonomi domestik.

 


