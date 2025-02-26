Prabowo Resmikan Bank Emas, Pertama di Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada hari ini

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia," kata Prabowo di Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Prabowo menyebut bahwa bangsa Indonesia pertama kalinya memiliki bank emas. Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

"Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka bangsa Indonesia yang punya cadangan emas keenam terbesar dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terimakasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini," kata Prabowo.

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Dani Jumadil Akhir)