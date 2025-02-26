Bank Emas Diresmikan, Prabowo: Terima Kasih Pak Jokowi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bank emas telah dipersiapkan sejak zaman pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, takdirnya Prabowo yang meresmikan bank emas hari ini.

"Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalo enggak salah butuh 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan," kata Prabowo di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar mengundang presiden sebelumnya yang memiliki jasa-jasa sehingga dirinya bisa meresmikan.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi. seharusnya. Tolong seskab ya kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak presiden sebelumnya harus dihadirkan juga," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada hari ini Rabu 26 Februari 2025.